"Finale play-off terza categoria: Vescovado-Quercegrossa per la promozione in Seconda"

E’ Vescovado-Quercegrossa la finale play-off del girone senese del campionato di terza categoria. Domani alle 16, sul campo neutro di Monteroni d’Arbia, si troveranno di fronte i gialloneri, reduci da nove vittorie consecutive e che hanno evitato la semifinale grazie al meccanismo della forbice, ed i rossoblu di Luca Biliotti che in semifinale hanno invece eliminato il Monticchiello: chi vince va direttamente in Seconda! "Domenica è stata dura – sottolinea Biliotti – contro un Monticchiello assolutamente competitivo. Per noi questa è l’ennesima finale e la giocheremo con lo stesso approccio di domenica scorsa. Per essere promossi, dobbiamo assolutamente vincere!". Per Vescovado la seconda è un traguardo storico! Mister Gianni Raveggi (con un brillante passato in rossoblu): "Affrontiamo un’ottima squadra e purtroppo dovremo fare a meno di Armini. Vescovado è con noi".

Giuseppe Stefanachi