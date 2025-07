Finali calcio Uisp. Sporting Sassuolo top . New Team, due titoli

È terminata la scorsa settimana con le ultime otto finali la stagione 2024/25 di calcio Uisp Modena. Nella Categoria 1, la principale del calcio a 11, campione lo Sporting Club Sassuolo, 2-1 sul Club Giardino. Nella Categoria 2 New Team Solierese contro Villa Maina 2-2 (7-6 ai rigori), nella Categoria 3 New Invicta vs Cognentese 4-3. Nella Coppa di Lega di Categoria 1 ancora successo per la New Team Solierese contro Rinascita Budrione (1-0), mentre in Coppa di Lega Categoria 2 vittoria della Mortizzuolese, 2-0 sul Club 33. Infine, nella Coppa Primavera, 2-1 per la Mirandolese sull’Olimpia. Nel calcio a 7 (dove sono già 16 i team al via del torneo estivo ’Calcissimo’), il campionato ha visto una finale decisa ai rigori: Bondeno vs Canary Boys 2-2 (6-4), mentre la Coppa Primavera è stata vinta dal Molly Jose contro Old Invicta 8-3. Capocannonieri: in Cat. 3 Roberto Ansaloni (New Invicta); in Cat. 2 Hamza Duran (Duvenci City); in Cat. 1 Enrico Chiatto (Furmezen). Appuntamento alla stagione 2025/26, per la quale le adesioni si sono aperte martedì 1 luglio.