Sassuolo verso la Serie A: promozione possibile già oggi

Con quella di oggi, sono sei le gare rimaste da giocare. Cinquecentoquaranta i minuti che ci separano dal termine ultimo di questa stagione ricca di emozioni. Tutte le squadre alla ricerca di un obiettivo, e una che potrebbe raggiungerlo nella giornata di domani. Il Sassuolo di Grosso potrebbe festeggiare già domani la promozione in Serie A. Per fare sì che ciò accada, è necessario che i neroverdi vincano sul campo del Modena alle 19:30 di oggi, e sperare (così come fa il Pisa), che lo Spezia esca dallo stadio del Mantova senza i tre punti. Ma se il ritorno in massima serie della squadra di Grosso sembra quasi una formalità, sono tante le partite importanti in programma in giornata. A partire dalla zona rossa della classifica, con la prima partita dell’era Marino sul campo della Salernitana, che tenta ancora di agguantare la zona almeno playout. Stesso discorso per il Cosenza di Alvini, ultimo, che in casa ospiterà il Brescia di Maran, a sua volta immerso in acque pericolose. Il Catanzaro continua la sua corsa playoff sul campo di una Carrarese, tranquilla al momento, ma non troppo. Una gara ricca di tensione, quella che avrà luogo alle 17:15 di oggi al "Ferraris" di Genova, dove scenderà in campo la nuova Sampdoria targata Evani-Lombardo. I blucerchiati, reduci dal ko contro la squadra di D’Angelo per 2-0, ha aperto un nuovo corso affidandosi alle sue leggende, per scongiurare una prima, storica, retrocessione in Serie C. L’avversario sarà il Cittadella quindicesimo: una sorta di spareggio playout. Domenica, oltre allo Spezia, il Pisa manterrà un occhio vigile anche sulla Cremonese. La squadra di Stroppa, quarta in classifica, sarà la prossima avversaria dei nerazzurri. Intanto, davanti hanno la complicata sfida in casa contro la Juve Stabia. Ormai, da archiviare l’ipotesi della non disputa dei playoff: solo sei i punti che separano la quarta dalla terza.

Lorenzo Vero