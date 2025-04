Spezia vince e riapre la corsa per la Serie A, Sassuolo ancora in attesa

Nemmeno con un successo a Palermo il Sassuolo avrebbe festeggiato il ritorno in A. La vittoria per 2-0 dello Spezia nell’ultimo posticipo della 32^ giornata ha infatti ridotto il margine di vantaggio della squadra di Grosso dal terzo posto occupato dai liguri, sceso da 17 a 14 punti con ancora 6 gare da giocare. La squadra di D’Angelo ha riscattato le ultime due gare senza vittoria battendo nettamente una Sampdoria sempre più in crisi, che nelle ultime 7 giornate ha raccolto appena 4 pareggi e fronte di 3 sconfitte. I blucerchiati sono terz’ultimi al fianco della Reggiana e in queste ore la società sta facendo alcune riflessioni sulla panchina di Semplici. Ma quella doriana non è l’unica società in fibrillazione visto che a Salerno sono in corso valutazioni sul futuro sia di mister Breda che del ds Valentini, che sabato dopo la sconfitta di Castellammare aveva confermato l’allenatore. Al ’Picco’ sono serviti 65’ per l’1-0 di Lapadula, abile a depositare in rete da due passi sulla sponda del solito Hristov dopo la punizione di Salvatore Esposito. Immediato il bis ancora di Lapadula che al 72’ ha servito Bandinelli, il cui tiro deviato da Vieria è diventato un assist ancora per il tocco di Lapadula. Nel finale il rosso a Wisniewski non ha impedito allo Spezia di controllare agevolmente gli ultimi 5’ e portare in porta un successo d’oro che riapre la corsa al secondo posto del Pisa, che ora dopo il ko col Modena ha visto diminuire da 8 a 5 i punti sui liguri. L’altra gara giocata ieri riguardava da vicino invece la corsa playoff del Modena che è stato agganciato dal Bari a quota 41 al nono posto. I pugliesi hanno portato a casa un punto prezioso in rimonta nel finale da Catanzaro al termine di un 3-3 pirotecnico. Un risultato che accende la corsa a tre per l’ultima piazza playoff in cui Modena, Bari e Cesena (romagnoli ora a +2) si giocheranno tutto in volata.