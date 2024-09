Finsce 1-1 in casa di ducali. Portuali avanti con Rinaldi. Bardeggia pareggia i conti e tiene a galla l’Urbino

urbino

1

portuali

1

: (3-5-2) Alessandroni; Osmani (47’ st Nisi), Tamagnini, Boccioletti (17’ st Zancocchia); Giovane, Bellucci, Cusimano (42’ st Pierpaoli), Dalla Bona, Bardeggia; Galante (46’ st Santi), Montesi (32 t Serges). All. Mariani.

PORTUALI DORICA (4-4-1-1): Tavoni; Galeotti, Paloka (15’ st Lucesoli), Testoni, Savini; Rinaldi 6,5, De Marco (43’ st Girolimini ), Sassaroli, Rragami (15’ st Gioacchini); Mascambruni (37st Giampaoletti); Marzioni (28’ st Candolfi 6). All. Ceccarelli.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 39’ pt Rinaldi, 5’ st Bardeggia.

L’Urbino cerca di riprendere il cammino dopo lo stop forzato di Montefano. Out Sartori, mister Mariani schiera in avanti il rientrante Galante a supporto di Bardeggia. Mister Ceccarelli schiera un Portuali con baricentro spostato verso il basso con Mascambruni a supporto dell’unica punta Rragami. Primo tempo di marca gialloblù con gli ospiti che si chiudono per ripartire in contropiede. Subito Bardeggia al 1’ palla centrale. Al 16’ Boccioletti mette sul secondo palo Cusimano di testa mette fuori. Passa un minuto si fa vivo il Portuali con Marzioni che calcia Alessandroni respinge, ma il tap in di De Marco termina a lato. Spinge l’ Urbino alla ricerca del goal al 21’ Bellucci non ci arriva per centimetri poi al 23’ Boccioletti calcia con Tavoni che respinge e Tamagnini spara alta la ribattuta. Al 27’ Ancora Tamagnini calcia palla centrale. Al 39’ doccia fredda per l’Urbino con Rinaldi che impatta un angolo e con una traiettoria stranissima la mette sotto l’incrocio per l’1-0 ospite. La ripresa si apre con il pareggio dell’Urbino con Bardeggia (nella foto) che scappa via in contropiede e fulmina Tavoni. Assalto finale dell’Urbino che cerca la vittoria, ci prova ancora Bardeggia con palla alta.