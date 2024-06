Fiocchi scatenato: tripletta!. Prima vittoria per il Montecavolo. Felina in ginocchio

SPQM MONTECAVOLO

5

FELINA

2

SPQM MONTECAVOLO: Francia, Fontanelli (1’st Semeraro), Fabio Piermattei, Mauro Piermattei, Alex Grossi (18’st Filippo Grossi), Borghi, Fiocchi (42’st El Haoudy), Vaccari, Leonardi, Binini (20’st Mattia Grossi), Rozzi. A disp.: Lorini, Grisendi, Arduini, Benassi. All.: Unni

FELINA: Maicol Zannoni, Cristian Zannoni, Pellati (5’st Cilloni), Delcarro, Turano, Ruffini, Guerini, Favali (22’st Goldoni), Righetti, Manarin, Briselli (1’st Mjekra). A disp.: Primavori, Sendrea, Soverini, Federico Zannoni, Caselli, Rossi. All.: Manfredi

Arbitro: Iotti (Morini e Pigucci)

Reti: Fiocchi (S) al 6’pt, 17’pt e 43’pt, Rozzi (S) al 5’st, Goldoni (F) al 25’st, Righetti (F) al 32’st, El Haoudy (S) al 48’st.

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti Rozzi, Filippo Grossi, Pellati, Favali e Mauro Piermattei. Espulso al 40’st Cilloni (F) per fallo di reazione. Angoli: 4-2.

Nei Giovanissimi 3-2 per l’Spqm Montecavolo grazie alla tripletta di Cordino. Per il Felina gol di Raso e Matera.

Ecco la prima vittoria per l’Spqm Montecavolo, con un divertente 5-2 sul Felina che ha perso, così, la seconda gara in due turni. Mattatore dell’incontro Fiocchi, autore di una tripletta in soli 43 minuti. Poi tanti colpi di scena nella ripresa: il 4-0 di Rozzi (foto) sembra chiudere tutto, ma il Felina ci crede con Goldoni, al secondo gol in due gare da subentrato, e Righetti. Sul 4-2 viene espulso Cilloni, ma nonostante tutto il Felina prende un doppio palo e poco dopo un altro palo ancora (Guerini tra i più pericolosi). El Haoudy, però, col 5-2 ha chiuso il tutto definitivamente.