Fivizzanese in cerca di vittoria decisiva contro Pontremoli per la Prima Categoria

La Fivizzanese chiede tre punti per la matematica, al contrario se la Medicea si fermerà in casa contro il Pontremoli (pareggio o sconfitta), lì sotto a due punti c’è la Carrarese Giovani che dalle 15,30 cercherà di maneggiare le resistenze dell’Atletico Carrara per centrare il doppio grande colpo, quello di vincere in contemporanea Coppa e campionato. Per la contabilità del cuore, invece, l’Atletico Carrara alla ricerca del massimo della posta in palio non si fa illusioni, ma, conoscendo bene le alchimie gestionali di Augusto Secchiari, i gialloblù di mister Incerti dovranno prestare massima attenzione. Ad ogni modo prima di slacciare le scarpe e sfilarsi le divise albiceleste, la medicea deve vincere un’altra battaglia. La più lunga, viste le premesse, anche perché la notte prima degli esami non è solo una canzone.

Domani, si gioca con il Pontremoli con i soliti condizionali, insomma, mai come prima la capolista vibra di rabbia per questa partita che sarà l’ultima solo se la formazione di Duchi batterà il Pontremoli, deciso a mettersi di traverso. Per questo ultimo sforzo possibile della Fivizzanese si muoveranno in tanti, infatti, sul Comunale si annuncia un nutritissimo numero di anime che si metterà in viaggio solo dopo che la matematica assicurerà il passaporto al palco della Prima Categoria. Prima di blindarsi nell’ultimo allenamento di rifinitura, mister Duchi detta comunque le coordinate essenziali per domani pomeriggio che si annuncia straordinariamente intenso sotto ogni punto di vista.

"Altro che profumo di Prima, con il Pontremoli ci serve una grande prestazione, caratterizzata dalla volontà di vincere e dalla qualità del gioco, che dovrà essere all’altezza della nostra determinazione. Ma è anche vero che dovremo stare molto attenti, perché anche il Pontremoli contro di noi si gioca una fetta di permanenza sul palco e quindi come noi vorrà parlare sul campo".