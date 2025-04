Fivizzanese vince 2-1 contro Atletico Carrara e si avvicina alla promozione

Atletico Carrara1Fivizzanese2

ATLETICO CARRARA DEI MARMI: Dagostinis, Ravenna, Marchi, Magazzu, Baldelli, Mazzucchelli (39’ Blandini), Barbieri E., Antoniotti, Galleni, Zeni (81’ Vaira), Bertolla. All. Secchiari.

FIVIZZANESE: Carvajal, Forieri, Cardellini, Bocchia, Valentini, Tognocchi, Clementi (79’ Carnaccioli), Berti (46’ Bianchi) Salku B., Mosti, Tonelli. All. Duchi.

Arbitro: Saracini di Pistoia.

Marcatori: 8’ Clementi (F), 60’ Antoniotti (AC), 88’ Bruno Salku (F).

Note: al 53’ espulso in panchina Barbieri S. (AC).

CARRARA – Al termine di una gara combattuta la Fivizzanese conquista tre punti d’oro che la avvicinano alla tanto ambita promozione. All’8’ lunigianesi già in vantaggio grazie a un tiro dalla distanza di Clementi. Al 10’ da buona posizione Salku non è preciso. Al 17’ occasione ghiotta per il raddoppio: cross dal fondo di Salku con Tonelli che manca l’appoggio in rete a porta vuota. Al 26’ sul traversone di Cardellini Mosti non ci arriva di un soffio. Al 29’ l’incornata di Valentini viene ben parata dal portiere avversario. Nella ripresa, al 60’, arriva il pareggio dell’Atletico Carrara con Antoniotti. La Fivizzanese trema, la Carrarese Giovani a questo punto l’avrebbe raggiunta in testa alla classifica, ma all’88’ sugli sviluppi di un angolo, battuto da Tognocchi, Bruno Salku trafigge Dagostinis con un preciso colpo di testa. Per conquistare la Prima categoria la Fivizzanese deve ora battere in casa il Pontremoli nell’ultima di campionato.

Ilaria Gallione