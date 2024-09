Flaminia, l’ex bianconero Paramatti: "Sarà emozionante tornare a Siena"

Con la maglia della Robur, Lorenzo Paramatti (foto), ha esordito nel calcio professionistico. Oggi gioca nella Flaminia Civita Castellana e domenica tornerà a pestare l’erba del Franchi. "Ho un bel ricordo di Siena, soprattutto della seconda parte di stagione, dopo l’arrivo di Carboni in panchina – ricorda –: il mister mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore e di sentirmi partecipe del percorso della squadra terminato con un sesto posto, che oggi varrebbe i play off. Con il tecnico precedente (Atzori, ndr) non avevo trovato spazio, se non in Coppa Italia, dove ho segnato tre gol, uno ad Arezzo e due all’Ancona, non male per un difensore. Reti che sono valse anche l’approdo nella semifinale, poi persa a Foggia".

Dal passato al presente. "Sarà emozionante tornare – afferma Paramatti – e ritrovare tante persone con cui ho condiviso quell’annata, dai tifosi, che mi hanno sempre trattato con rispetto, al dottor Di Mambro e Nermin. Nell’attuale Robur, poi, conosco Mastalli, con cui ho giocato nelle giovanili del Bologna, Candido, con cui ero all’Inter, Cavallari, che ho incrociato a Rimini. E anche altri, Giannetti, Bianchi, Lollo… Tutti giocatori che danno alla squadra qualità ed esperienza. Sulla carta la Robur è forte, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni. All’inizio è tutto complicato, si devono trovare le giuste alchimie, il campionato è lungo e serve pazienza". E la Flaminia che squadra è? "Una squadra solida, con giocatori importanti e un buon potenziale, ancora in fase di rodaggio – sottolinea il difensore –. Credo che domenica verrà fuori una partita piacevole, molto fisica, in cui entrambe lotteremo per i tre punti fino alla fine. Il Siena si presenterà forte di due vittorie, noi di due pareggi: siamo in un trend positivo a cui vogliamo dare continuità". "Perché ho scelto la Flaminia – prosegue Paramatti –? Dopo le esperienze all’estero, volevo tornare in una società seria. Ho lasciato il mio Paese principalmente per due motivi: le regole del calcio italiano, dove un giocatore a 23-24 anni è già un over e per conoscere nuove culture. In Romania (Poli Timisoara e Craiova intervallate dalla parentesi Rimini) è andata da Dio e all’inizio anche in Israele (Maccabi Petah Tiqwa), un Paese affascinante, pieno di storia: da un giorno all’altro è scoppiata la guerra, vedevo i razzi dalla finestra. Una preoccupazione, per me e per la mia famiglia: appena ho potuto ho rescisso il contratto, non potevamo vivere nell’ansia e nella paura, la vita prima di tutto".

Angela Gorellini