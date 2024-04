Focus. Centrocampo ’ridotto’, dà forfait anche Cernigoi

La batteria di centrocampisti infortunati continua a rendere la vita complicata a mister Troise. Che oggi per la trasferta di Carrara deve fare i conti ancora con una lista di assenti. Niente da fare per Langella, Iacoponi, Leoncini e Malagrida. E, inghippo degli ultimi giorni, nell’elenco dei convocati non c’è neppure Cernigoi, stoppato da un problema muscolare. Elenco che, invece, torna a comprendere Marchesi, dopo mesi di stop. E al meglio ora c’è anche Megelaitis che presumibilmente sarà in campo dal primo minuto, magari al fianco di Sala e Delcarro. Senza l’assillo degli under il tecnico partenopeo potrà per queste ultime tre gare della stagione pensare a un Rimini più esperto. Una buona notizia considerando che, tra un infortunio e l’altro, il gruppo dei giovani è praticamente dimezzato nel giro di una decina di giorni.