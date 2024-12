Focus. Difesa in emergenza. Out Gorelli, Bellodi e Cinquegrano

Se fino a qualche settimana fa era la difesa era l’attacco a dare più di qualche preoccupazioni a mister Buscè, ora è la difesa a far scattare l’allarme. Gorelli e Cinquegrano sono out per infortunio, Bellodi è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Scelte, quindi, praticamente obbligate per l’allenatore del Rimini che, comunque, potrebbe non voler rinunciare alla difesa a cinque. Contando sul recupero di De Vitis e anche sul ritorno in campo dal primo minuto di Megelaitis, out nelle ultime due uscite in campionato e coppa. Ma sempre con poche alternative, a gara in corso, in panchina. Dopo il turno infrasettimanale di coppa, il Rimini potrebbe tornare all’antico in attacco con la coppia formata da Cioffi e Parigi. Mentre in mezzo al campo dovrebbe riprendersi un posto nell’undici Garetto, in compagnia di Langella e Piccoli.