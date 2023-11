Focus. Marchesi e Delcarro, buona occasione per tenere il passo

Tutti a disposizione. E chi vuole saltarlo il derby... Emanuele Troise pensa alla coppa, ma non dimentica il campionato dosando energie e sfruttando l’opportunità. Così, ci sono uomini ai quali il tecnico del Rimini a fatica riuscirà a rinunciare. Da Colombi a Lamesta passando per Lepri. Per volontà o per necessità. Ci sono uomini, poi, che potranno sfruttare la coppa per mettere minuti nelle gambe e quelli sul campo del Cesena valgono doppio di certo. E’ il caso di Marchesi e Delcarro, entrambi reduci da infortuni, ma ormai ristabiliti e con la necessità di giocare il più possibile. Se in difesa, quindi, il turnover sarà poco (solo Pietrangeli a riposo), negli altri due reparti un po’ di staffetta ci sarà rispetto alle ultime gare di campionato. In zona gol, insieme a Lamesta, potrebbe esserci Ubaldi, magari con Capanni. O forse con Cernigoi.