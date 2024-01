Focus. Passador lascia la Romagna e ritorna a Torino

È finita dopo quattro mesi nei quali non ha trovato praticamente mai spazio l’avventura di Pietro Passador con addosso la maglia a scacchi del Rimini. Ieri il giovane numero uno piemontese ha messo la firma sulla risoluzione del contratto che lo riporterà al Torino, la società proprietaria del suo cartellino che la scorsa estate aveva dato il giocatore in prestito ai romagnoli. Passador, quindi, segue le orme di Bouabre e Selvini che appena qualche giorno fa sono rientrati al Frosinone. Tre pedine in meno per Troise che per la gara di oggi ad Arezzo non potrà contare nemmeno sullo squalificato Semeraro e sugli infortunati Marchesi, Capanni, Accursi e Rosini. Oltre naturalmente a Tofanari che è sulla via del recupero, dopo l’intervento al menisco, ma che ha ancora bisogno di qualche settimana per rimettersi al passo.