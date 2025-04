Foiano di Santoni retrocede in Promozione, Baldaccio Bruni chiude in bellezza

Il più amaro degli epiloghi di fine stagione per il Foiano di Santoni. Gli amaranto a distanza di quasi sette anni dallo spareggio vinto contro il Pratovecchio sul neutro del Brilli Peri tornano in Promozione. Stagione in salita che nemmeno il cambio di guida tecnica - da Argilli a Santoni - ha permesso di raddrizzare. Alla vigilia di questa ultima giornata di campionato la situazione era già disperata. Foiano ultimo con 24 punti, Sinalunghese avanti di due, e come avversario per gli amaranto la Fortis Juventus che cercava il miglior piazzamento in chiave spareggi. A condannare i foianesi è la doppietta di Masini che stende senza pietà i ragazzi di Santoni. Nel mezzo anche il rigore fallito da Verdelli, segno di un finale amaro, e una reazione sterile che non ha permesso di riaprire i giochi.

Epilogo amaro per il risultato anche per la Castiglionese comunque già salva. I viola cadono in casa 3-1 sotto i colpi di una neopromossa Affrico che accede ai playoff come seconda in classifica. E dire che, come accaduto spesso, i viola erano passati in vantaggio con Berneschi al 32’ salvo poi farsi riprendere. Tra il 46’ e il 48’ i fiorentini pareggiano e mettono la freccia con Sborgi e Tamburini per poi chiudere i conti sul 3-1 al 92’ grazie a Russo. Per la Castiglionese si chiude così una stagione nella quale per lunghi tratti, almeno per tutto il girone di andata e fino a gennaio, ha comandato dall’alto del primo posto salvo poi cedere il passo e scivolare quasi a ridosso della zona rossa. Da domani via al progetto per la nuova stagione sperando di non rivivere una altalena del genere sul piano dei risultati.

Chiude in bellezza la Baldaccio Bruni. I ragazzi di Mario Palazzi rifilano un poker che non ammette repliche al Lanciotto con le firme di Mercuri (doppietta), Giovagnini e Boriosi. I playoff sfumano per questione di centimetri, ma il lavoro di Palazzi è sotto gli occhi di tutti così come la crescita dei suoi calciatori.

Per quanto riguarda gli altri risultati vittoria dell’Antera per 5-0 sull’Asta, pari tra Colligiana e Lastrigiana (0-0) mentre la Rondinella Marzocco ha superato il Signa (2-0). Ottimo pari per la Sinalunghese anche per il morale contro lo Scandicci già promosso (1-1) mentre il Valentino Mazzola ha vinto 2-0 contro il Grassina. Adesso i playoff che saranno Affrico-Rondinella Marzocco, Valentino Mazzola-Colligiana mentre i playout saranno Antella-Sinalunghese e Lanciotto-Fortis Jvuentus.