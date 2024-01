Folgore, con Ponte San Pietro per vincere. Risultato obbligato, Parlato chiede attenzione

Non vuole disattenzioni Carmine Parlato perché in partite delicate come quella contro il fanalino di coda Ponte San Pietro potrebbero costare molto care. Specie a una squadra in risalita come la Folgore che se vuole uscire definitivamente dalla palude deve fare un filotto di risultati. Contro i bergamaschi l’occasione è ghiotta, però attenzione perché al centro della difesa mancherà il baluardo e il capitano Antonio Arpino che oggi sconta una giornata di squalifica. Arpino è stato fin qui elemento determinante e il trascinatore del gruppo, uno dei pochissimi “sopravvissuti” al mercato di dicembre; in preallarme il giovane centrale Jacopo Lofoco prelevato dal Saronno poche settimane fa. "Ci aspetta una partita molto difficile, sappiamo il valore che ha per noi e per questo, come ho detto anche dopo Piacenza mercoledì, sarà cruciale mantenere alta la concentrazione" dice Parlato che poi fa un appello al pubblico per sostenere la squadra.

A proposito, dopo qualche gara sul sintetico di Verano, oggi alle 14.30 si torna sull’erba naturale della Sportitalia Arena, lo stadio di Carate Brianza. Arbitra Borello di Nichelino. Intanto oggi si giocano ben due gare in Brianza. Oltre a quella del XXV Aprile bisogna andare a Giussano per Casatese-Piacenza. Anzi, non bisogna andarci perché sarà a porte chiuse. Per una manifestazione paesana il campo della Casatese è inutilizzabile dunque il club lecchese ha scelto Giussano come sede, peccato che un’ordinanza della Prefettura imponga i cancelli chiusi per motivi di ordine pubblico. Polemiche a Piacenza coi tifosi che verranno comunque e faranno il tifo da fuori.