Folgore, rincorsa alla vetta in D . A Magenta per vendicare l’andata e continuare la striscia positiva

Con appena sei punti da recuperare sulla capolista Ospitaletto, ma soprattutto solo tre sulla favorita Desenzano si apre il girone di ritorno della Folgore Caratese. La faccenda si fa interessante soprattutto sulla scorta di come gli azzurri hanno terminato l’andata con una sequenza di sei vittorie di fila. Diciotto punti che danno un senso a questo 2025. Apertosi con le bombe di mercato in uscita (Simeri alla Pistoiese e Camilleri, notizia di ieri, alla Virtus Ciserano Bergamo) e in entrata con Riccardo Ravasi risale. Arriverà sicuramente un difensore centrale di rincalzo – la coppia Arpino-Bigolin sta dando le necessarie garanzie – e probabilmente un altro attaccante. Ma c’è da pensare al calcio giocato perché quando si è di rincorsa è assolutamente vietato sbagliare. Questo pomeriggio la squadra di Carobbio è impegnata a Magenta e c’è innanzitutto da vendicare l’inopinato ko dell’andata a Verano. Ma quella era un’altra Caratese, dice correttamente il mister.

"Abbiamo cambiato molto rispetto quella gara. Non tanto nei giocatori ma a livello di spirito di gruppo, di coesione". E infatti Carobbio vuole che si riprenda il discorso dove ci si era fermati a Natale. "Bisogna ripartire da lì, come approccio, come atteggiamento. Contro una squadra organizzata, che gioca bene e che ha entusiasmo dopo le ultime tre partite del 2024" coincise con un pareggio a Sant’Angelo e due vittorie, l’ultima contro la Varesina per 3-1. Insomma, oggi si sfidano due squadre in salute. Arbitra Di Monteodorisio.