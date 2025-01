Folgore, si gioca a porte chiuse. Verano resta off limits per la gara contro i rivali della Pro Patria

Fino all’ultimo si è provato ad arrivare a una “mediazione“ per permettere il regolare svolgimento del match tra Folgore Caratese e Pro Palazzolo a porte aperte. Ma anche l’incontro di ieri mattina non ha dato esito positivo. La sfida in programma questo pomeriggio allo Sportitalia Village di Verano si giocherà senza tifosi. A comunicarlo per prima intorno a mezzogiorno la società bresciana con una breve nota in cui si spiega che la Questura di Monza Brianza tramite decreto ordina le "porte chiuse". Motivo? La rivalità tra le opposte tifoserie e i conseguenti timori di problemi di ordine pubblico. Per inciso, quest’anno a Verano non è mai accaduto alcun fatto sopra le righe. Visto il turno infrasettimanale non è noto quanti tifosi della Pro avrebbero raggiunto la Brianza alle 14.30, ma per evitare qualsiasi guaio si è deciso in questa maniera. Forse nella decisione ha pesato l’assenza di un vero e proprio settore ospiti nella struttura brianzola.

Biglietterie quindi inaccessibili, per fortuna che la società di casa garantisce per ogni match la diretta sui canali streaming di Sportitalia, questa volta più che mai necessaria per permettere a tutti di seguire la formazione di Carobbio in lotta per le primissime posizioni anche se l’ultimo weekend di calcio ha allungato a 8 il margine con la vetta occupata dall’Ospitaletto che oggi riceve il Sondrio. Il tecnico bergamasco ha convocato 20 elementi, alla lista manca ancora capitan Arpino. Bigolin è pressoché certo del posto, Cadili e Oliveri si giocano l’altra maglia.

(foto Angelo Gentile)