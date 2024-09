FolloGavo, il debutto è stato rinviato

Doveva essere una prima di campionato da brividi nel girone E di serie D per il Follonica Gavorrano che oggi doveva ospitare il Livorno, una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Ma l’allerta meteo arancione emessa dal Comune ha imposto il rinvio della gara. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri.

Le due squadre arrivavano a questo appuntamento dopo un ottimo turno in Coppa Italia. Il Follonica Gavorrano di mister Marco Masi reduce dal successo interno per 2-1 contro il Sasso Marconi, grazie ai gol messi a segno nella prima frazione da Zini e Lo Sicco. Per il Livorno allenato dall’ex Paolo Indiani è arrivata la vittoria per 3-0 contro il Grosseto, con i gol amaranto segnati da Ndoye, Hamlili e Russo. Sarebbe stato il sesto confronto tra campionato e coppa per quello che riguarda la serie D tra le due società, che lo scorso anno si sono incontrate tre volte. L’ultima nella vittoriosa sfida di ritorno in campionato nel mese di marzo, con la vittoria dei biancorossoblù per 1-0 arrivata grazie al gol di Ampollini nel primo tempo. Le altre due gare erano state giocate a novembre: prima il pareggio visto nella gara di andata di campionato terminata sull’1-1 in un ventoso "Armando Picchi". In quel caso a fare la differenza per il punteggio finale erano stati lo spettacolare gol in acrobazia di Pino e il dubbio rigore concesso al Livorno subito dopo, segnato da Cori. Ma soprattutto il vento, che aveva fatto rischiare di rinviare la gara poi regolarmente disputata. Poi la vittoria a tavolino per 3-0 agli ottavi di Coppa Italia al Malservisi-Matteini, a causa dello schieramento da parte del Livorno di un giocatore squalificato, dopo che il match si era chiuso con un vano 0-2 per gli ospiti. Nella stagione precedente era arrivato il pareggio per 1-1 a Livorno e la sconfitta per 1-2 al Malservisi-Matteini. I primi due precedenti erano avvenuti nel girone A della serie C nella stagione 2017/18, con le due vittorie del Livorno per 2-1 al Picchi e per 2-4 tra le mura amiche.

In campo per gli amaranto ci sarà un fresco ex di giornata, l’attaccante Vieri Regoli, che in biancorossoblù nella scorsa stagione aveva messo a segno 7 gol in campionato e 3 in coppa. Nel Livorno gioca inoltre Matteo Frati, al Gavorrano dal luglio 2015 al dicembre 2016. Da segnalare anche il recente arrivo dell’attaccante Federico Dionisi, che in carriera ha anche realizzato 10 gol in Serie A in 45 presenze, oltre a 118 gol in Serie B. Tecnico del Livorno è inoltre Paolo Indiani, che a Gavorrano ha allenato dall’ottobre del 2019 al giugno del 2020.

Sarà possibile comprare il biglietto direttamente allo stadio al costo di 15 euro.

Fare una stima di quanti tifosi livornesi sarebbero arrivati in Maremma oggi al seguito della squadra è difficile, non essendoci pullman organizzati da parte dei club. Un anno fa a Poggibonsi furono circa 500 i supporter nel settore ospiti che seguirono il Livorno al debutto, in una partita che illuse sulla forza della squadra (che si impose 4-1 con una partita travolgente) e quella è la cifra minima che ci si attendeva anche a Gavorrano.