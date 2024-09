FolloGavo in Coppa Italia . Arriva il Sasso Marconi

Con la Coppa Italia di Serie D si apre oggi alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini, il cammino del Follonica Gavorrano nella stagione 2023/24. La squadra di Masi (nella foto) affronterà il Sasso Marconi, uscito vincitore dalla sfida con il Tuttocuoio. La nuova stagione si apre per i minerari con tanto entusiasmo e voglia di risultati importanti. "Cercheremo come sempre di far bene – sottolinea il presidente Paolo Balloni – con un gruppo ben amalgamato di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra. Facciamo un grosso in bocca al lupo allo staff e ai calciatori per questa stagione che sta per iniziare. Gli obiettivi saranno quelli di andare più avanti possibile in Coppa Italia e di fare un bellissimo campionato. Giocheremo in un girone che ci mette in vetrina con società come Livorno, Grosseto e Siena, siamo contenti di giocare con queste città senza mancare però di rispetto alle altre società, tutte di grande prestigio".

"Questo sarà un po’ l’anno zero del nuovo Follonica Gavorrano – aggiunge il direttore generale Renato Vagaggini – perché abbiamo cambiato tanto. Ci sono società blasonate. Noi puntiamo a ripetere il bel campionato dello scorso anno, anche se non sarà facile. Poi vincerà una sola squadra, noi saremo lì a dare noia a tutte e speriamo di far divertire il nostro pubblico. Teniamo molto alla Coppa Italia, intanto speriamo di passare il turno e poi la fame verrà giocando".