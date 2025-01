FolloGavo, nuovi movimenti di mercato. D’Este lascia i minerari e va a Sant’Angelo

Ancora un’operazione di mercato in uscita in casa Follonica Gavorrano che continua a sfoltire la rosa. Con l’arrivo di Giustarini e Arrighini in attacco, il Follonica Gavorrano si appresta a vendere. Ha lasciato la Maremma infatti Nicholas D’Este, centravanti di 28 anni che in questi sei mesi di campionato aveva comunque ben figurato. D’Este lascia i minerari per accasarsi al Sant’Angelo. Lo scorso anno Nicholas D’Este aveva vestito la maglia della Victor San Marino, nel girone D di Serie D. Attaccante di 188 centimetri, D’Este, nato a Bologna il 19 luglio 1996, con i minerari quest’anno aveva giocato 17 partite segnando 5 gol e fornendo un assist. Considerando che su 17 incontri disputati ne ha giocati solo 9 da titolare, era un buon rincalzo. Ma ora con l’arrivo dei due volti nuovi per lui le occasioni si sarebbero ridotte ed ha quindi accettato l’offerta del Sant’Angelo Lodigiano. Con l’uscita di D’Este ora il direttore generale Giovannini valuterà se operare o meno altri acquisti o cessioni.