FolloGavo, si dimette Renato Vagaggini. Al suo posto arriva Paolo Giovannini

Renato Vagaggini non è più il direttore generale del Follonica Gavorrano. Al suo posto arriva Paolo Giovannini. Vagaggini ha rassegnato le dimissioni.

"La società Follonica Gavorrano comunica la conclusione del rapporto professionale con il direttore generale Renato Vagaggini – spiega una nota dei minerari –. Vagaggini ha rassegnato le sue dimissioni dopo due anni di permanenza nella società mineraria. Due anni intensi, in cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalla dirigenza lungo il cammino all’interno del gruppo biancorossoblù. Dimissioni che la società ha accettato, ringraziando Renato Vagaggini per il suo operato e augurandogli un roseo futuro sia a livello personale che per il prosieguo della sua carriera professionale".

C’era bisogno di una scossa dopo il tracollo in campionato e quindi a pagare è stato il direttore generale. Al suo posto i minerari hanno preso Paolo Giovannini: 63 anni, lucchese, con una lunga esperienza maturata in tutta la Toscana, partendo dal Castelnuovo Garfagnana, Massese, Pontedera e Arezzo.