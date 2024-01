FolloGavo sottotono. Pareggio scialbo

Un gol per tempo e tanta noia nel pari tra Aquila Montevarchi e Follonica Gavorrano (1-1 il finale). I biancorossoblù rispondono nella ripresa con Pino al vantaggio iniziale degli aretini segnato da Priore. Il Follonica Gavorrano prova a rompere il ghiaccio al 4’ con Pignat, che tenta un tiro dalla lunga distanza che termina alto sopra la traversa. All’8’ arriva il vantaggio dell’Aquila Montevarchi: Priore controlla palla in area e calcia verso la porta. Ne esce un tiro sporco che termina all’angolino e batte Filippis. Si apre poi una fase di studio di circa mezz’ora tra le due squadre nell’assolata giornata allo stadio comunale Brilli Peri di Montevarchi, match che si gioca a porte chiuse. Fase prolungata che viene interrotta al 38’, con il Follonica Gavorrano in avanti alla ricerca del pari. Il doppio tiro ribattuto dalla difesa prima a Pignat e poi a Masini permette agli aretini di mantenere il vantaggio. A metà ripresa da registrare solo la girandola di sostituzioni per le due squadre, con i ragazzi Masi che continuano comunque ad attaccare sulla trequarti avversaria e l’Aquila Montevarchi che difende con tutti i suoi effettivi, cercando qualche distratta azione di contropiede. I biancorossoblù insistono e al 36’ il Follonica Gavorrano trova il gol del pari: Pino la spizza su calcio d’angolo e mette la palla in rete, con il match che torna così in equilibrio. Al 42’ ci prova Boiga con un diagonale che viene bloccato da Filippis. Il Follonica Gavorrano nel finale fa buona guardia e il match termina in parità.

AQUILA MONTEVARCHI: Dainelli, Francalanci, Muscas, Keqi, Rufini (24’ st Boiga), Lucatuorto (13’ st Virgillito), Priore (41’ st Conti), Bontempi (19’ st Pardera), Lischi, Cellai, Boncompagni (33’ st Lorenzini). All. Calori. FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Modic (24’ st Macrì), Souare (24’ st Grifoni), Masini (13’ st Bellini), Barlettani (13’ st Nardella), Ampollini, Mencagli, Regoli (19’ st Pino). All. Masi.

Reti: 8’ Priore, 36’st Pino.