Follonica Gavorrano. Balloni: "Quarto ko di seguito. Non è una bella situazione»

Volti scuri e animo sotto ai tacchi in casa Follonica Gavorrano. Dopo la quarta sconfitta di fila per il team di Marco Masi la situazione è abbastanza difficoltosa. Sia per la classifica, che adesso vede la zona playout vicina, sia per gli infortuni, con l’infermeria gavorranese piena. Il ko casalingo col San Donato Tavarnelle è arrivato dopo un mese davvero negativo. "In campo si è visto un San Donato che è stato aggressivo per tutto l’incontro – ha spiegato il presidente dei minerari Paolo Balloni (nella foto) –. Noi questo atteggiamento non ce lo abbiamo mai avuto, magari abbiamo qualità, ma ci manca aggressività". A causa di infortuni e turni di coppa alcuni giocatori non hanno mai rifiatato. Quello che però sembra mancare è l’unità d’intenti. Anche se prima di questo filotto di sconfitte la squadra navigava ad una giusta velocità di crociera, nei piani alti della classifica. "Questa è la quarta sconfitta consecutiva, non è una bella situazione – ha aggiunto Balloni –. Proveremo a dare serenità allo staff e ai ragazzi, ma serve cambiare mentalità. Dobbiamo aver voglia di vincere, ora giochiamo con la paura. Bisogna guardare avanti e recuperare le energie per domani quando giocheremo in Coppa Italia. La società sta facendo il massimo per questi ragazzi, loro devono capire di essere in un ambiente perfetto. Devono avere una scossa, devono seguire le indicazioni del mister. Ultimamente però concentrazione e determinazione vengono meno".