Follonica Gavorrano. Cacciaguerra e Pimpinelli. Momenti di gloria

I giovani del Follonica Gavorrano sugli scudi. Il portiere Riccardo Cacciaguerra (nella foto a sinistra) è stato convocato in Rappresentativa regionale, mentre Pimpinelli è stato ospite dell’Empoli per alcune sedute di allenamento. Prosegue l’ottimo lavoro del settore giovanile minerario che sta dando i propri frutti. Il portiere biancorossoblù Cacciaguerra è stato convocato nella Rappresentativa regionale Giovanissimi riservata ai classe 2010. L’estremo difensore del Follonica Gavorrano disputerà il primo allenamento mercoledì 20 alle 15 allo stadio "Bozzi" di via Stefano Borgonovo a Firenze. Grande soddisfazione per il ragazzo, così come per la società mineraria.

"Mi congratulo con lui per l’impegno e la dedizione che mette quotidianamente – commenta il responsabile del settore giovanile Marco Comparini –. Massima soddisfazione per la società, siamo convinti che sia un profilo interessante e di prospettiva". Due giorni di allenamenti con l’Empoli invece per il classe 2008 Giulio Pimpinelli (a destra). Periodo importante per il giovane difensore del Follonica Gavorrano, da inizio stagione in pianta stabile con la prima squadra di mister Marco Masi. Dopo l’esordio in serie D avvenuto lo scorso 23 ottobre contro lo Sporting Club Trestina e le convocazioni con i pari età della Rappresentativa regionale Allievi, adesso per il giocatore originario di Scarlino arriva un’altra bella soddisfazione. La società Empoli, di cui il club minerario è Elite Center, ha convocato Giulio Pimpinelli per partecipare a due sedute di allenamento con gli Allievi 2008 (Under 17) della società azzurra per le giornate di mercoledì e ieri. "Il ragazzo è stato richiesto per una prova e ci fa molto piacere – sottolinea il direttore generale Renato Vagaggini –. Era stato anche convocato dalla Rappresentativa per giocare a Firenze, ma andrà a Empoli per due giorni in prova. Continua quindi la proficua collaborazione tra Follonica Gavorrano ed Empoli".