Follonica Gavorrano: Callai guida la squadra verso la salvezza diretta

Avanti con Callai fino a fine anno. Il Follonica Gavorrano ha ripreso gli allenamenti col traghettatore interno per centrare una salvezza diretta che è ad un passo, a due giornate dalla fine. Giovedì scorso, nella debacle casalinga contro l’Orvietana che era costata la panchina a Marco Masi, sulle tribune del Malservisi-Matteini era stato notato Alfredo Aglietti, tecnico toscano che qualcuno adesso indica come possibile candidato alla panchina dei minerari nella prossima stagione. Ma la stessa cosa si sta dicendo per quanto riguarda il Grosseto.

Per il momento la società mineraria ha deciso di affidare a Federico Callai la squadra da qui a fine stagione. La ’doppia vita’ di Federico Callai, che in biancorossoblù mette anima e corpo come preparatore dei portieri e allenatore in seconda. Tredicesima stagione al Follonica Gavorrano per un tecnico preparato e stimato da tutti che ora avrà il compito di guidare verso la salvezza i suoi. In coda, oltre alla retrocessa Fezzanese (25), è bagarre per l’altra retrocessione diretta e i quattro posti playout. Attualmente il Figline (34) occupa il penultimo posto, mentre sono a rischio anche Terranuova Traiana (35) e Sangiovannese (36). Per gli ultimi due posti playout si contendono la scomoda posizione Trestina e Flaminia (entrambe a 37), Montevarchi, Follonica Gavorrano e San Donato (tutte a 39).

Intanto a livello giovanile i Giovanissimi 2011 (Under 14) si sono qualificati alla finale del Torneo di Salivoli che si terrà nei prossimi giorni.