Follonica Gavorrano cerca riscatto contro Siena nell'anticipo del Franchi

Il Follonica Gavorrano è atteso oggi dall’anticipo del Franchi per un pronto riscatto dopo una stagione molto complessa. I biancorossoblu affrontano i bianconeri dopo la sconfitta casalinga subita dal Ghiviborgo, arrivando al 31esimo turno in nona posizione in classifica con 39 punti, conservandone appena quattro di vantaggio sulla zona play out, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, con 38 gol fatti e 36 subiti.

"Quella di Siena è una bella trasferta da affrontare in un campionato difficile – commenta il vicepresidente del Follonica Gavorrano Claudio Trapanese –. Speriamo di portare a casa una bella soddisfazione e una vittoria".

Nella formazione maremmana tanti ex Pianese a cominciare da mister Masi che portò gli amiatini per la prima volta in C nel 2019. In campo ci sono i vari Marino, Kondaj e Bramante, quest’ultimo protagonista del successo della stessa Pianese lo scorso anno e giunto in provincia di Grosseto a dicembre dopo una prima parte di campionato passata al Cjarlins Muzane, formazione friulana del girone C di serie D. Nessun ex Robur invece mentre a parti invertite sia Masini che Boccardi hanno un trascorso a Gavorrano.