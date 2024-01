Follonica Gavorrano, il nuovo anno inizia bene. Successo casalingo in rimonta sul San Donato

Bella vittoria nel primo match dell’anno per il Follonica Gavorrano, che batte per 2-1 il San Donato Tavarnelle al termine di una gara intensa e vivace. La formazione di Masi si porta così in seconda posizione, a un solo punto dalla capolista Seravezza e alla pari con la Pianese, prossima avversaria dei minerari. Il primo tempo viene equamente diviso tra le due squadre. Al 12’ il San Donato trova già il vantaggio: Barazzetta mette in mezzo una palla velenosa, che viene deviata da Bellini e termina in rete. Gli uomini di Masi reagiscono e al 29’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Follonica Gavorrano per un fallo di mano della difesa gialloblù. Da dischetto Lo Sicco non sbaglia e riporta il punteggio in parità. I biancorossoblù alzano i giri e al 34’ vanno anche vicini al secondo gol con Regoli. Al 37’ sfiora il gol anche Grifoni, con una conclusione a giro. Il rientro in campo del Follonica Gavorrano nella ripresa è interessante: Regoli ci prova subito dal limite ma spara di poco sopra la traversa. E subito dopo Pino parte in contropiede servito da Lo Sicco, si porta il pallone sul sinistro e calcia, non trovando però lo specchio. Ancora Pino al 3’ si lancia in un’azione personale che termina con un potente tiro dalla distanza, anche in questo caso fuori dallo specchio. Al 7’ Filippis in uscita ipnotizza Barazzetta lanciato a rete. Al 14’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: Grifoni mette dentro una preziosa palla che Regoli sfrutta di testa, trovando il gol del 2-1. Nel finale la squadra di Masi si difende con i denti fino al triplice fischio dell’arbitro.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti (34’ st Barlettani), Dierna, Grifoni (34’ st D’Agata), Pino, Modic (17’ st Macrì), Nardella (17’ st Masini), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (32’ st Mencagli). All. Masi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Nobile (30’ st Papalini), Videtta, Calamai (37’ st Chiti), Frosali, Barazzetta, Marianelli (22’ st Di Blasio), Neri, Bellini (22’ st Oitana), Belli (22’ st Petronelli). All. Collacchioni.

Reti: 12’ autorete Botrini, 30’ Lo Sicco rig., 14’ st Regoli.