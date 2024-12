Follonica Gavorrano: Kernezo al Matera, arriva Simone Bramante dal Cjarlins Muzane

Colpo di scena al Follonica Gavorrano: la società mineraria ha ceduto Gabriele Kernezo al Matera. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno visto come Kernezo finora era stato uno dei migliori della stagione, segnando gol e fornendo assist ai compagni.

Al suo posto un esterno ben noto al neo direttore Giovannini. Con l’apertura del mercato la società mineraria è andata a rinforzare la rosa, falcidiata dagli infortuni. E così la squadra del presidente Paolo Balloni ha ingaggiato per un anno e mezzo Simone Bramante, ala destra classe 1998 proveniente dal Cjarlins Muzane, formazione friulana che milita nel girone C di serie D, dove ha messo a segno due gol in campionato e un gol e due assist in Coppa Italia nella prima parte di stagione.

Attaccante esterno che può giocare anche come trequartista, Bramante è nato a Monza e in carriera ha vestito anche le maglie della Pianese – con cui ha vinto il campionato lo scorso anno, disputando la seconda parte della scorsa stagione segnando anche tre gol – del Sant’Angelo (tre reti per lui) e dell’Arezzo (con cui ha conquistato il titolo nella stagione 2022/23, segnando tre gol in campionato e due in Coppa).

Per lui esperienze anche alla Carrarese, al Borgosesia, al Sondrio, al Brugherio e alla Fiorenzuola. "Sono contentissimo di essere qui, ringrazio il direttore, il presidente e la società per l’occasione che mi hanno dato – racconta il neo giocatore biancorossoblù Simone Bramante – . Appena il direttore Giovannini mi ha chiamato non ho avuto dubbi, ho subito accettato, lo conosco bene e so come lavora".