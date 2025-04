Follonica Gavorrano, Masi analizza la sconfitta contro il Siena

Ha ripercorso il film della partita, al triplice fischio, il tecnico del Follonica Gavorrano, Marco Masi. "Siamo partiti male – ha esordito –, i primi venti minuti sono stati totalmente in mano al Siena e abbiamo anche preso gol. Poi piano piano ci siamo ripresi, il secondo tempo l’abbiamo iniziato bene, abbiamo guadagnato campo, ma nel nostro miglior momento abbiamo commesso un’ingenuità e siamo andati sotto di due gol. Dopo la rete di Giustarini ci abbiamo provato: abbiamo sbagliato il 2-2 e subìto il 3-1, proprio alla fine, sempre a causa di un errore evitabile. Ai ragazzi avevo chiesto di buttare palla sopra, di verticalizzare il più possibile, perché era inutile fraseggiare, con gli avversari messi a cinque. Dovevamo guadagnare campo; abbiamo fallito il pari ed è arrivato il tris del Siena. L’incontro, in generale, si è alternato un po’, negli episodi. Abbiamo sulle spalle un campionato strano, complicato che ci fa essere meno efficaci, meno belli". "Il Siena me lo aspettavo proprio così – ha aggiunto il tecnico –: ha un organico di prim’ordine, è una squadra dotata tecnicamente che magari non ha dei ritmi altissimi anche se, come detto, nei primi venti minuti della partita ci ha schiacciato molto". Dopo il ko del Franchi, a tre giornate dalla fine, il Follonica Gavorrano deve guardarsi con attenzione alle spalle. "Dobbiamo rimanere tranquilli – ha chiuso Masi –. Le annate, per tanti motivi, possono non venire come ce le aspettavamo. Bisogna accettarle, non perdere la calma, non fare drammi interiori e cercare di portare la barca in porto. Capisco il rammarico, il disappunto e la rabbia, ma se ci lasciamo andare a questi sentimenti rischiamo di fare ancora più danni".

A.G.