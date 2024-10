Follonica Gavorrano. Masi: "Match ostico. Tre punti importanti»

Primo tempo brillante, ripresa di sofferenza. Ma alla fine i tre punti sono arrivati per il Follonica Gavorrano che battendo la Fezzanese sale al quinto posto con 12 punti in classifica. "Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra che ha una classifica che non rispecchia il suo valore reale – spiega mister Marco Masi –. È una formazione organizzata e che gioca bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo anche legittimato il vantaggio, mentre la ripresa è stata più sofferta. Non siamo più riusciti a ripartire e ci siamo abbassati troppo, questo ci ha fatto correre dei rischi. Veniamo anche da un momento dove siamo contati per via degli infortuni, anche se questa non deve essere una scusa. Ho chiesto ai ragazzi di dare qualcosa in più in un momento di difficoltà, dove stiamo giocando ogni tre giorni. Quindi la fatica si fa sentire, ma riusciamo a sopprerire tirando maggiormente fuori delle prestazioni di carattere".

Soddisfatto Masi, così come il presidente Paolo Balloni. "Oltre ai gol nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni abbastanza importanti che non siamo riusciti a concretizzare. Poi nella ripresa ci siamo un po’ disuniti, il nostro portiere ha salvato il risultato parando un grande calcio di rigore. È stato il migliore in campo in assoluto. Ci siamo poi chiusi in difesa e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Giocando sul sintetico e sotto la pioggia abbiamo visto anche dei rimbalzi strani e un campo un po’ pesante, cosa ovviamente valida per tutte e due le squadre. La Fezzanese ha fatto la sua partita, soprattutto nel secondo tempo, mentre noi abbiamo legittimato più nella prima frazione. Poi abbiamo tenuto a denti stretti e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Abbiamo una grande squadra, dispiace che abbiamo qualche giocatore fuori per infortunio che speriamo di recuperare al più presto, ma chi è stato chiamato in causa ha fatto un grande lavoro. Comunque sono quei punti importanti che fanno bene alla squadra". E domani ci sarà il turno infrasettimanale con l’arrivo dello Sporting Trestina.