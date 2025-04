Follonica Gavorrano: Niente riposo dopo la sconfitta, Masi critica l'errore di superficialità

Niente giorno di riposo oggi per il Follonica Gavorrano. Mister Marco Masi ha chiuso la sfida di ieri imbufalito per un errore di superficialità che è costato la sconfitta. "Abbiamo perso in maniera immeritata – ha detto il tecnico a fine incontro -. Abbiamo preso gol su errore di superficialità. Avevamo giocato bene, come sapevamo di fare. Non avevamo corso rischi, non abbiamo segnato, ci è mancata lucidità. Abbiamo fatto un errore individuale e collettivo di superficialità: ogni errore che facciamo lo paghiamo. Ancora non abbiamo capito che non si possono fare certi errori. La squadra ha fatto un errore di superficialità e l’abbiamo pagato. Io era tutta la settimana che dicevo una cosa e si è verificata. E’ segno che non siamo sul pezzo. Non va bene assolutamente. Ogni volta dobbiamo ricominciare da capo per uscirne. Niente giorno di riposo, ci sarà da mettere bene la testa in queste ultime quattro giornate. Non siamo coscienti e si rischia grosso adesso". Intanto c’è una trasferta importante a Siena. "Abbiamo compromesso una partita che stavamo gestendo – ha aggiunto Masi -. Qualcuno pensa di fare il fenomeno". Il vice presidente Claudio Trapanese è andato più leggero in conferenza stampa. "Abbiamo fatto errori decisivi nel finale. Era una partita da pareggio – ha aggiunto -. Alla fine invece ci sono arrivate due reti e questo ci amareggia perché le prestazioni erano buone finora".