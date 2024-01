Follonica Gavorrano ok. Regolia scaccia la paura

Il Follonica Gavorrano vince e ottiene tre punti importanti nella sfida casalinga contro l’Orvietana (2-1 il finale). I biancorossoblù dimostrano sin da subito di voler tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Piancastagnaio. Santi prova a rompere gli indugi per l’Orvietana al 5’. Al 9’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Follonica Gavorrano per una vistosa trattenuta in area su Regoli su calcio d’angolo. Pino si incarica della battuta e spiazza il portiere. Al 20’ Regoli sfiora il raddoppio, ben servito da Nardella. Altra bella azione di Regoli al 45’, ancora con un destro a giro che termina in angolo dopo un miracolo di Marricchi. La prima frazione si chiude così sull’1-0, non prima di un fallo in area di rigore ai danni di Pino non ravvisato dall’arbitro. Nei primi 15’ della ripresa non si registrano grosse occasioni, ad esclusione di un gol dell’Orvietana segnato quando l’arbitro aveva già chiamato il fuorigioco. Poche le azioni da segnalare nella seconda frazione: al 31’ sul capovolgimento di fronte, l’Orvietana trova il gol dopo 560 minuti di astinenza con Stampede. Non passano neanche due minuti e al 33’ Regoli trova il nuovo vantaggio con il tacco per il Follonica Gavorrano, sfruttando l’assist al volo di Grifoni davanti alla porta. Nel finale l’Orvietana prova a gettare qualche palla nella mischia senza successo: alla fine esultano i ragazzi di Masi, che si portano in seconda posizione in classifica a un solo punto dalla Pianese.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (39’ st Barlettani), Pignat, D’Agata, Pino (19’ st Macrì), Souare (19’ st Grifoni), Nardella (25’ st Masini), Lo Sicco (30’ st Modic), Botrini, Regoli. All. Masi.

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes, Vignati, Greco (36’ st Ricci), Congiu, Fabri (41’ st Chiaverini), Orchi (16’ st Mafoulou), Santi, Proia (36’ st Di Natale), Cuccioletta (16’ st Stampete). All. Rizzolo.

Reti: 9’ Pino rig., 31’ st Stampede, 33’ st Regoli.