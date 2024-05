FolLonica Gavorrano, parla il match analyst. Niccolini: "Siamo consapevoli di avere dato tutto»

Uno staff coeso e unito quello di cui può disporre il Follonica Gavorrano, composto anche dal match analyst Marco Niccolini. Un lavoro attento che viene svolto con grande abnegazione e permette di preparare le gare in maniera meticolosa stando attenti a tutti i dettagli. Proprio Niccolini analizza il momento del Follonica Gavorrano. "La Pianese ha avuto un grande rendimento occupando la prima posizione per la maggior parte del campionato – dice Niccolini– ma la seconda squadra siamo stati noi, siamo stati anche in testa in un punto importante della stagione. Siamo tutti consapevoli, sia lo staff che la squadra, che abbiamo dato tutto, lavorando sui dettagli e analizzando le situazioni in allenamento e in gara. C’è un po’ di rammarico, ma dal punto di vista del lavoro non ci è mancato nulla. Siamo uno staff coeso e seguiamo tutte le indicazioni che ci dà il mister, cercando di portare i risultati che poi sono quelli che contano nel calcio". Ci sarà ancora un mese da gestire al meglio, con la doppia finale di Coppa Italia come momento clou. "Lavoriamo sempre sull’aspetto tecnico-tattico ma anche quello mentale – prosegue –. Abbiamo adesso l’ultima partita di campionato e dopo affronteremo i play off. La finale di Coppa Italia sarà per noi importante, è una grande vetrina. E affronteremo il Trapani che è una grande squadra, ma noi abbiamo stimoli importanti per portare questo trofeo dove tutti vogliamo".