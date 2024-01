Follonica Gavorrano, parla l’attaccante Regoli. "La strada è ancora lunga. Continuiamo a restare concentrati»

Vieri Regoli è stato il migliore in campo del Follonica Gavorrano nella sfida contro l’Orvietana. Un rigore procurato e un gol da tre punti nel ruolino dell’attaccante biancorossoblù, che nel match del Malservisi-Matteini ha giocato una gara di grande qualità fino al fischio finale, terminando anche con i crampi dopo tutte le energie spese. Bene anche Fabrizio Lo Sicco, che in mezzo al campo ha giocato non solo una gara di qualità, ma anche di grande quantità al servizio della squadra, e Nicolas D’Agata che, schierato dal primo minuto al fianco di Domenico Brunetti, ha risposto alla grande giocando una partita attenta, dando il suo contributo alla vittoria finale.

"E’ stata una partita non da poco – dice Vieri Regoli – è stata difficile e combattuta. Ce la siamo sudata e meritata. La sconfitta con la Pianese si era fatta sentire perché ci tenevamo a fare bene e siamo tornati a casa con zero punti. Contro l’Orvietana invece siamo ripartiti bene e lo si è visto con la voglia con cui abbiamo attaccato la partita". Minerari ad oggi secondi in classifica con un punto in meno rispetto alla Pianese e con la trasferta di Motnevarchi da preparare. "Ancora è lunga – conclude l’attaccante Regoli – sapevamo che anche lo scontro diretto con la Pianese non era decisivo. Dobbiamo rimanere concentrati fino in fondo. Col Montevarchi andiamo per vincere, sarà un campo difficile".

Intanto lascia la Maremma il secondo portiere Mattia Bianchi. Il giovane estremo difensore rientra dal prestito e torna all’Atalanta. Termina così l’esperienza in biancorossoblù del giovane estremo difensore, impiegato in alcune occasioni nel corso della prima parte di stagione come titolare in Coppa Italia di serie D. Di conseguenza allo stato attuale, dato che nella formazione Juniores nazionale sono presenti due portieri promettenti classe 2006 come Riccardo De Masi e Gioele Uccelletti, di volta in volta questi saranno aggregati alla prima squadra.