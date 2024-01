Follonica Gavorrano. Pastorelli è il nuovo responsabile della Scuola Calcio dei minerari

Mentre la prima squadra del Follonica Gavorrano si appresta a tornare in campo dopo la sosta natalizia, in ambito giovanile la società mineraria fa passi avanti. Per quanto riguarda i grandi, mister Masi in queste due settimane ha potuto far rifiatare la squadra, arrivata un po’ stanca a fine anno, ma ora pronta a tornare in campo domenica in casa contro il San Donato Tavarnelle. A livello giovanile invece è stato inserito in organico un nuovo responsabile tecnico della Scuola Calcio del Follonica Gavorrano. La società ufficializza l’arrivo di Alessandro Pastorelli come nuova figura all’interno dello staff biancorossoblù. Classe 1995, Pastorelli ha già un’esperienza di 10 anni con scuole calcio e settori giovanili, non solo come responsabile ma anche come allenatore. Si è formato con l’Empoli Academy e con i camp italiani e quelli internazionali della Juventus, oltre ad aver conseguito la laurea in Scienze Motorie e il patentino Uefa B, oltre a quello di Match Analyst.

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura – sottolinea Pastorelli –. Cercherò di apportare miglioramenti a una situazione già di per sé buona ma che, come tutte le cose, ha bisogno di qualche perfezionamento. Spero di essere la persona giusta, nei prossimi giorni conoscerò tutto l’ambiente e ci metteremo al lavoro da subito e per il lungo periodo, creando qualcosa di importante. Con l’obiettivo di portare in futuro qualche ragazzo verso la prima squadra, che poi è l’obiettivo oltre alla crescita dei ragazzi. Mi occuperò del miglioramento delle squadre ma anche della formazione dei tecnici, in stretta collaborazione con l’Empoli e con Alessandro Romoli e Filippo Lupi dell’Academy. La metodologia Empoli sarà importantissima per trarre beneficio dalla collaborazione tecnica tra le due squadre. Il Follonica Gavorrano è una società con un potenziale impressionante in termini di impianti e strutture, ma anche come voglia di investire sui giovani. Ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di veramente bello".