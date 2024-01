"Follonica Gavorrano perde a Montevarchi, divario di tre punti con la Pianese"

Il Follonica Gavorrano stecca a Montevarchi, la Pianese vince ed il divario tra le due formazioni adesso è di tre punti, in favore degli amiatini. Minerari che sono scesi in campo un po’ sorpresi dai padroni di casa in avvio e che poi non sono riusciti a giocare con fluidità come in altre occasioni. "Nel primo tempo, a parte gli 8 minuti iniziali, abbiamo anche interpretato discretamente la gara – ha detto a fine incontro mister Marco Masi -. Siamo stati un po’ sterili ma è stata una partita equilibrata, nonostante il gol iniziale che ci ha un po’ condizionato. Loro sono una squadra di corsa, compatta e aggressiva, lavorano molto bene sulle seconde palle. Ogni partita è piena di insidie, dunque dobbiamo stare attenti. Questa era una partita dove bisognava correre e combattere e forse ci siamo adattati un po’ tardi. Forse i cambi in corso dalla panchina ci hanno dato qualcosa di diverso, anche se dopo il pari eravamo un po’ scoperti perché avevamo cinque attaccanti in campo". Nella ripresa un tocco di Pino è valso il pareggio, ma i minerari salgono solamente di una lunghezze, salendo a quota 41 punti. "Abbiamo cercato di fare il tutto per tutto e abbiamo rischiato alla fine – ha concluso il tecnico dei biancorossoblù -, anche perché era finita anche un po’ la benzina. Tutto sommato è un punto guadagnato contro una squadra forte che ha dei valori, abbiamo incontrato una formazione che ha giocato con un’intensità molto alta e meriterebbe una classifica migliore".