Follonica Gavorrano sfida Ghiviborgo per il nono risultato utile consecutivo

Dopo la boccata d’ossigeno presa con la vittoria di domenica scorsa, il Follonica Gavorrano torna al Malservisi-Matteini per puntare al nono risultato utile consecutivo. Oggi alle 15 arriva il Ghiviborgo, formazione ostica reduce dal successo interno per 4-2 contro la Sangiovannese, valso la terza vittoria nelle ultime tre gare disputate, e col giovane capocannoniere Gori prossimo a palcoscenici nei professionisti. Una squadra insomma in forma e che vuole concludere la stagione regolare col piazzamento playoff.

Quella con il Ghiviborgo sarà dunque la trentesima partita stagionale all’interno del girone E di Serie D, per un campionato che si avvia alla conclusione con cinque partite da giocare e il Livorno che attende solo la matematica per festeggiare la promozione in serie C. C’è invece ancora bagarre sia in zona playoff che, soprattutto, in zona playout, dove sono molte ancora le squadre interessate dalla lotta per non retrocedere. Battaglia da cui il Follonica Gavorrano si è allontanato adesso di 6 punti.

Non ci sono, tra le fila del Ghiviborgo, giocatori che hanno militato in passato nel Follonica Gavorrano, mentre tra gli ex di giornata che giocano in biancorossoblù ci sono il portiere Giulio Manrrique Antonini, al Ghiviborgo nella stagione 2022/23 e il centrocampista Simone Marino, che nell’annata 2018/19 si è distinto nell’allora Ghivizzano.