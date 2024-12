Follonica Gavorrano/2. Il dg Giovannini:: "Serve un maggiore spirito di gruppo»

A parlare, in casa Follonica Gavorrano, anche il dg Paolo Giovannini. "Dopo quattro sconfitte consecutive pensavo che la vittoria di Ghiviborgo avesse dato un po’ di slancio alla squadra, non tanto sotto l’aspetto dell’impegno e della corsa, ma della serenità e della voglia di giocare – ha affermato il direttore –. Invece ho visto un passo indietro, nell’atteggiamento, nel timore di rischiare la giocata. Siamo un po’ troppo fenetici: dobbiamo ritrovare subito la tranquillità perché i valori personali e di collettivo ci sono, ma se non li mettiamo in pratica o abbiamo paura di esprimere le qualità, facciamo fatica. Il Siena è partito meglio, ma lo 0-0 a ci poteva anche stare, ma la squadra ha la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari molto di più di quanto ha fatto oggi".

"Vedo poca compattezza e vedo soprattutto tante situazioni ‘uno contro tutti’ – ha aggiunto Giovannini –: serve un maggior spirito di squadra, ma in particolare l voglia di fare la giocata, di tentarla. Visto il momento che stiamo attraversando ci può stare, ma bisogna rimetterci subito in carreggiata. Già oggi riprenderemo a riallenarci, mercoledì c’è un impegno importantissimo (la gara di Coppa con il Livorno ndr), dobbiamo voltare pagina".