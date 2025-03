Forcing della Sangiustese. Bucosse salva il Tolentino

SANGIUSTESE 1 TOLENTINO 1

SANGIUSTESE: Rossi, Morazzini, Pasqualini, Lanza (15’ pt Iommi), Tulli (18’ st Crescenzi), Aliffi, Gaspari (27’ st Cognigni), Tarulli, Cornero (18’ st Formentini), Grassi, Di Ruocco (35’ st Rogerio Maquiesse). All. Diamanti.

TOLENTINO: Bucosse, Salvucci Raul (27’ Badiali), Tizi, Stefoni, Stricker, Tomassetti, Manna, Tortelli, Peluso, Capezzani (15’ st Cicconetti), Lovotti (15’ st Moscati). All. Passarini.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: Grassi 22’ st, Moscati 30’ st

Note – spettatori: 700 circa. Ammoniti: Salvucci Raul, Tortelli, Bucosse, Formentini, Grassi, Calci d’angolo: 13-4 Recupero: 2’ pt, 3’ st.

Termina con un pareggio il derby tra Sangiustese e Tolentino. Match sbloccato da Grassi su situazione di palla inattiva, bravi però i cremisi a non mollare e a pareggiarla con Moscati per allungare la striscia di risultati positivi. La prima occasione del derby è di marca cremisi, al 3’ con l’inserimento di Capezzani, ma il suo colpo di testa termina docile tra le braccia di Rossi. La Sangiustese al 15’ perde Lanza per un problema fisico, al suo posto Iommi. Al 25’ si affaccia anche la Sangiustese dalle parti di Bucosse con il sinistro al volo di Gaspari deviato in corner. Dal calcio d’angolo seguente bello stacco di Tarulli, trova però un attento Bucosse a bloccare a terra. Al 42’ ecco un’ottima occasione per il Tolentino con l’uno due tra Lovotti e Capezzani, conclusione però respinta dalla retroguardia rossoblù.

Ripresa. Al 12’ vicino al gol il Tolentino, Lovotti dribbla Rossi con una finta e conclude verso la porta, ma Iommi è bravissimo a salvare sulla linea e allontanare il pericolo. Al 22’ la Sangiustese sblocca il derby con Grassi, che è il più lesto di tutti in area piccola a deviare il traversone di Crescenzi e infilare Bucosse. Il Tolentino non demorde e al 30’ trova la rete del pareggio con il neoentrato Moscati, bravo ad anticipare sul primo palo la difesa di casa, ribadendo in rete il gran cross rasoterra di Stricker. Al 34’ occasionissima Sangiustese con Grassi lanciato a rete, ma respinge miracolosamente Bucosse in corner e salva i suoi. In pieno recupero, al 46’ conclusione di Iommi dai trentacinque metri che impegna Bucosse a deviare la sfera. L’ultima occasione della partita.

Marco Natalini