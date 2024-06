Forlì, arrivo dal Corticella. Per Miramari c’è Menarini

Nuovo arrivo in casa Forlì. Francesco Menarini, da ieri, è ufficialmente un giocatore biancorosso. Il diesse del Forlì Calcio Cristiano Protti, accontentando la richiesta di mister Alessandro Miramari, ha messo sotto contratto l’interno perno del centrocampo del Corticella nella scorsa stagione. Nato a Bentivoglio, nel Bolognese, il 17 giugno 1997, Menarini ha dato i primi calci nelle formazioni giovanili proprio del Bologna giocando 13 partite, con una rete, nella formazione Primavera del club rossoblù tra il 2014 e il 2016.

L’annata dopo (2016-17) il centrocampista ha esordito da under in serie D nelle fila dei piemontesi del Bra con una presenza, per poi trasferirsi, a metà campionato, nel Mezzolara, sempre in quarta serie, scendendo in campo in due stagioni e mezzo in 59 match, con tre gol, tra il 2017 e il 2019. Nei due successivi tornei Menarini è rimasto nel circondario bolognese vestendo la maglia del Progresso, sempre in serie D, collezionando 43 gettoni, con altri tre gol segnati.

Il salto di qualità della mezzala bolognese nella stagione da poco conclusa, come detto, agli ordini di mister Alessandro Miramari nel Corticella, disputando tutti i 36 match di campionato coi biancazzurri, con l’aggiunta di tre reti e con la qualificazione alla finale dei playoff persa poi 2-1, poi col Ravenna dopo aver vinto la semifinale 2-1 sul Victor San Marino. In totale Francesco Menarini ha messo assieme, nella sua carriera tutta in serie D, 142 presenze, con l’aggiunta di 9 gol.

Il centrocampista è, al momento, il secondo acquisto messo a disposizione nello scacchiere di mister Miramari dopo l’arrivo, comunicato nella scorsa settimana, dell’attaccante 28enne Davide Macrì prelevato dal Follonica Gavorrano di serie D. Vicinissima alla conclusione anche la trattativa che porterà a vestire di biancorosso il centrocampista Francesco Campagna, classe 2000, che nella stagione da poco conclusa ha fattivamente contribuito alla salvezza della Sammaurese con la bellezza di 8 reti messe a segno nei 29 match disputati.

Nel mirino della società biancorossa, a quanto pare, ci sarebbero altri elementi la stagione passata in campo con il Corticella, partendo dall’attaccante Nicola Farinelli, classe 2001, e proseguendo col centrocampista Precious Amayah (2001), entrambi ovviamente già a conoscenza del gioco offensivo predicato dal nuovo allenatore della prima squadra biancorossa.

Sul fronte societario appare ormai da consegnare definitivamente agli archivi la ventilata trattativa per l’acquisto della proprietà biancorossa, alla quale si sarebbe recentemente interessata una non nota cordata campana. Una possibilità mai confermata, seppur nemmeno mai smentita, dai vertici della società di viale Roma che, quindi, rimarrà nelle mani del presidente Gianfranco Cappelli e del suo vice Marco Casadei.