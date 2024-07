Forlì, caccia al colpo grosso. Piste importanti, ma complesse

È ripartito ufficialmente, ieri, il grande ‘luna park’ del calciomercato e Cristiano Protti ha già prenotato il biglietto per l’ottovolante. Sono giorni intensi per il responsabile dell’area tecnica del Forlì che lavora alacremente al fine di dare un’impronta alla rosa biancorossa. Spina accesa sull’attacco, reparto da rimpolpare con l’innesto di un bomber di categoria.

L’uomo di San Mauro vola alto: ci ha provato con Michele Trombetta, ma il gigante buono di Sala Bolognese, nonostante il forte ascendente su di lui esercitato da mister Miramari, non ha resistito al canto delle sirene delle serie C: oggi è in agenda una call tra l’entourage dell’attaccante e la Giana Erminio per chiudere. Resterà nel libro dei sogni pure Diego Vita, fuori dalla ‘giurisdizione’ del Forlì: il procuratore del capocannoniere del girone B di serie D (18 reti in 32 partite con i camuni del Breno) ha sbatacchiato la porta, giudicando troppo bassa l’offerta biancorossa, e si è accordato col Vado. Niente da fare nemmeno per l’ex Daniele Ferri Marini, ingaggiato dal Trestina.

Sempre calda, viceversa, la pista Francesco Manuzzi, in uscita dall’Alcione Milano e già con Protti alla Sammaurese, ma anche qui c’è da dribblare una nutrita concorrenza. Virtualmente definito (manca solo l’annuncio) l’arrivo dal Corticella del 23enne Nicola Farinelli (28 presenze, impreziosite da 7 gol e altrettanti assist nell’ultima stagione), giocatore che, verosimilmente, dovrebbe agire da esterno nel tridente offensivo di Miramari.

Ma il flusso migratorio dalla seconda squadra bolognese – dalla quale oltre al ‘manico’ è già arrivato il regista Francesco Menarini – potrebbe non arrestarsi, siccome il Forlì è sulle tracce anche del 25enne centrocampista Romeo Bertani (28 presenze, 8 reti e 3 assist nell’ultimo campionato). Che tuttavia ammicca alla serie C.

Lavori in corso altresì nelle retrovie, dove si staglia all’orizzonte la sagoma di Luca Sbardella, 31enne centrale capitolino ex Sambenedettese; trattativa ben incanalata, salvo rilanci dell’ultima ora sarà lui a rimpiazzare l’ex palermitano Shaqir Tafa. Mentre si allontana Andrea Venturini, fresco di svincolo dall’Alcione, sul quale sono piombate due big del calibro di Ravenna e Desenzano.

È tutto fatto, invece, per il passaggio di Simone Greselin (32 gettoni, 10 gol e 8 assist in biancorosso) alla nuova Pistoiese. Per il Forlì una sottrazione pesantissima; per l’appena rinata Olandesina del ds Taibi, che si accinge a sparare una raffica di colpi e colpacci, un’addizione faraonica. Radiomercato riferisce, infine, di un tiepido sondaggio (rimasto comunque lettera morta) della Nocerina per Riccardo Gaiola. Trattative quindi sempre più serrate e in questi giorni si attendono soprattutto colpi in entrata.