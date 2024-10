Forlì, ecco l’insidia Fiorenzuola. Piacentini al Morgagni per la svolta

Per riprendere la corsa. Domani, alle ore 15, il Forlì ospita il Fiorenzuola con l’intento di dimenticare l’ingiusta prima sconfitta patita in campionato in casa della capolista Tau Altopascio. La partita vedrà i biancorossi alle prese col Fiorenzuola, retrocesso dopo tre stagioni disputate in quella serie C che è l’obiettivo dichiarato della società di viale Roma. Nello scorso campionato la squadra rossonera, nel tentativo di mantenere la categoria, ha inutilmente alternato in panchina Bonatti, Turrini e Tabbiani finendo per scendere in quarta serie col playout perso (1-3) col Novara.

Da questo campionato sulla panchina del club emiliano siede il 43enne Vincenzo Cammaroto, abbonato al classico 4-3-3, tornato nel club dopo le due stagioni trascorse da vice allenatore di mister Luca Tabbiani in D tra il 2019 e il 2021. Nella carriera da difensore di Cammaroto anche il campionato col Forlì 2016-17 in serie C, con 30 presenze, chiuso con la retrocessione dei galletti nei playout col Fano. L’altro ex in campo domani è lo ‘stopperone’ 28enne Matteo Ronchi, che nei due campionati di quarta serie in biancorosso, tra il 2021 e il 2023, ha collezionato 60 gettoni, con tanto di due reti.

Il Fiorenzuola sbarca allo stadio Morgagni con soli cinque punti e dopo il pareggio interno di domenica scorsa (1-1) con l’Imolese. Nelle prime cinque partite in campionato un solo successo, in casa del Sasso Marconi (0-1); l’altro pareggio in casa con la Pistoiese (1-1) e due battute d’arresto con Piacenza (0-1) e San Marino (1-0).

A fronte di un reparto avanzato in difficoltà con le appena 3 reti messe a segno, quello difensivo, con sole quattro reti subite, risulta tra i meno perforati del girone D. Nella rosa molto rinnovata del club emiliano, oltre a Ronchi, è stato inserito il portiere Vittorio Gilli, classe ’97, esperto para rigori, prelevato dal Pinerolo. A centrocampo è stato ingaggiato Giordano Trovade (‘98), scuola Bologna, reduce da due campionati col Prato in serie D con 65 gettoni e quattro reti. In avanti si sono registrati gli arrivi di Matteo Gozzerini (2000) a segno otto volte l’anno scorso in D con la maglia del Certaldo, e quello di Olger Merkaj, albanese classe ’97 cresciuto nella Sampdoria, con un curriculum di oltre 200 presenze in Serie D e 50 goal all’attivo.

Fondato nel 1922, il club di Fiorenzuola d’Arda, della provincia di Piacenza, vanta 23 partecipazioni alla serie C partendo dal 1928-29. Quattro i campionati condivisi col Forlì partendo dalla Prima Divisione (la serie C di quei tempi) 1930-31. Il bilancio dei nove faccia a faccia, playoff 2017-18 compreso, vede il Forlì in vantaggio per tre vittorie a due. Per la gara di domani, in casa biancorossa l’unico assente sarà l’attaccante Daniel Barbatosta, alle prese con una noiosa tendinite.