Forlì-Pistoiese: la sfida che potrebbe decidere la promozione in Serie C

Diciamo la verità: guardando il calendario a inizio anno, in molti avranno pensato che Forlì-Pistoiese alla terzultima giornata di campionato potesse essere una delle sfide decisive per le sorti del campionato. Troppo presto, già alla quarta giornata, l’incrocio col Ravenna, mentre il Tau non era pronosticato lassù. La doppia sfida coi biancorossi, una poco prima di Natale e una a metà aprile, avrebbe potuto rappresentare, idealmente, lo snodo del Girone D. E magari, per gli arancioni, la possibilità di piazzare la zampata decisiva al ‘Morgagni’, di fronte al pubblico romagnolo. Ma la realtà, è che non è accaduto e non accadrà niente di tutto ciò.

Quando mancano 270 minuti al termine della stagione regolare, la classifica dice Forlì 78 e Pistoiese 58. Venti punti di differenza, un abisso se si pensa che le aspettative di inizio stagione erano tutto sommato simili. Oltre tutto, quest’oggi potrebbe anche concretizzarsi la beffa delle beffe. Se il Forlì conquistasse la vittoria, sarebbe infatti aritmeticamente promosso in Serie C con due turni d’anticipo, indipendentemente dal risultato del Ravenna. Una possibilità tutt’altro che remota, visto lo stato di salute notevolmente differente delle due compagini. Uno scenario che Polvani e compagni dovranno provare a scongiurare. E ad ogni modo, a questo Forlì si possono fare solamente novanta minuti di applausi.