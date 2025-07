Forlì, Rinaldini è ufficiale. E nel mirino c’è Saporetti

Inizia a delinearsi con più precisione il Forlì 2025-26 in vista dell’inizio della preparazione che porterà la squadra di mister Alessandro Miramari all’esordio in serie C. Una vernice che dal prossimo 11 luglio vedrà la squadra biancorossa iniziare a sudare sul rettangolo verde di Santa Maria Nuova.

Dopo l’ingaggio di Francesco Manuzzi, primo volto nuovo arruolato dal diesse biancorosso Cristiano Protti, ieri è stato confermato e ufficializzato l’arrivo di Damiano Rinaldini (nella foto), classe 1995, reduce dalla seconda metà del torneo giocata con il Tau, con 12 gettoni e 2 reti più altre 2 nei playoff, dopo la prima parte del campionato con la casacca dell’Albalonga (12 gare, 1 gol). Il trequartista nato a Pistoia dopo l’esordio con la Sestese, in Eccellenza, ha giocato tre campionati in serie D con la Pianese tra 2014 e il 2017 collezionando 83 gettoni e 16 gol. Per Rinaldini, poi, altre tre stagioni in quarta serie con Tavernelle, Forte Querceta, ancora Pianese con la quale ha conquistato la serie C giocando 26 partite, con 4 reti, nella stagione 2019-20. Prima di passare al Tau altri due campionati in serie D con Crema e Pianese per un totale complessivo di 271 gare e 49 palloni spediti in fondo al sacco.

Oltre al centravanti Manuzzi e al trequartista Rinaldini il reparto avanzato del Forlì è vicinissimo ad arricchirsi con l’arrivo di Simone Saporetti, attaccante ravennate classe 1998, che ha chiuso la scorsa stagione di serie C col Carpi mettendo assieme 37 presenze e 5 reti. Un innesto di peso, una punta che vanta uno score di 85 reti tra serie C e D anche con Imolese, Carrarese, Mantova, Fiorenzuola, Correggese, Franciacorta, Ravenna, Trento e Renate.

Il suo probabilissimo arrivo completerebbe la batteria d’attacco (dove figurano anche i confermati Macrì e Farinelli), reparto però che potrebbe irrobustirsi ulteriormente qualora si risolvesse positivamente l’affaire Elia Petrelli, al quale il Genoa propone la risoluzione del contratto.

Da radiomercato viene, poi, segnalata l’avviata trattativa per portare al Morgagni il centrocampista centrale Christian Scorza, classe 2000, che vanta 128 gare giocate tutte in serie C con Piacenza, Trento, Fermana e, anno scorso, Campobasso, alal cui salvezza ha contribuito disputando 21 match nel girone C della terza serie.

Da segnalare, inoltre, l’interessamento del Forlì per tre giovani di belle speranze, tutti nati nel 2005, cresciuti nel Cesena. Si tratta del terzino cesenate Alessandro Giovannini, che negli ultimi due campionati ha giocato nove gare in serie C, con le maglie del Cesena e del Pineto; del difensore forlivese Giulio Manetti, anno scorso 26 gettoni e un gol con la squadra Primavera del cavalluccio; infine il più quotato, il predappiese Valentino Coveri, prolifico esterno offensivo, a segno 20 volte con la stessa formazione Primavera bianconera. Su Coveri, a quanto pare, ha però messo gli occhi anche il Trento, intenzionato a puntare in alto in serie C dopo la qualificazione ai playoff della scorsa stagione.

Sul fronte uscite da registrare l’interessamento della Pistoiese per due centrocampisti grandi protagonisti della passata stagione: Massimiliano Rossi e Francesco Campagna.