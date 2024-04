Forlì, riparte la corsa playoff. Quattro squadre per tre posti

Domenica 3 marzo: Forlì e Ravenna 48 punti; Carpi 47. La classifica attuale, dopo il turno pre-pasquale di giovedì 28 marzo: Carpi 59; Ravenna 57; Lentigione e Forlì 52. Questa, in estrema sintesi, la fotografia di un sogno concluso dopo l’uno-due che Corticella e Lentigione hanno assestato alla squadra allenata da Mauro Antonioli. Una pillola, amara, da inghiottire per i galletti che, nel breve volgere di quattro giornate, hanno visto volar via le possibilità di potersi giocare fino in fondo la vittoria del campionato.

A cinque tappe dal traguardo la situazione della classifica del girone D vede la battaglia per conquistare la serie C ristretta al lanciatissimo Carpi e alla sua immediata inseguitrice Ravenna che, seppur con un po’ di fiatone, è ancora in grado di giocarsi le sue carte nella volata finale. Al resto del gruppetto non resta che cercare di non fallire la partecipazione ai playoff post regular season. Un quadrangolare, con semifinali e finale in incontri di sola andata, al quale oltre alla perdente del duello di vertice, cercheranno di iscriversi il Lentigione, terzo, e il Forlì, quarto, appaiate con 52 punti ma con gli emiliani in vantaggio per del 2-0 negli scontri diretti, inseguiti dal Victor San Marino, al quinto posto utile a quota 50, e dal Corticella, sesto con 48 punti.

Tre posizioni utili, quindi, per quattro squadre racchiuse in 4 punti a darsi battaglia per dare un senso compiuto alla stagione. Va detto, in ogni caso, che i playoff a inizio stagione erano l’obiettivo programmato dalla società di viale Roma. Alla squadra allenata da mister Mauro Antonioli corre, in ogni caso, l’obbligo di concludere il campionato senza mollare. Dopo l’1-3 subìto dalla squadra reggiana, è iniziata una sosta di dieci giorni che appare preziosi nella speranza di svuotare l’infermeria e ricaricare le pile che da qualche tempo lampeggiano con la spia rossa accesa. Il Forlì vuole assolutamente evitare di ripetere il finale del campionato scorso, quando un crollo di risultati relegò in extremis i biancorossi al sesto posto.

Il calendario non è affatto semplice ma, se non altro, propone subito una sfida stuzzicante, con la possibilità di indossare i panni di arbitro nella corsa per la prima piazza. Merlonghi & Co, infatti, domenica faranno visita al Ravenna allo stadio Benelli. E replicheranno la parte di eventuale rompiscatole due settimane più tardi nella trasferta al Cabassi, tana della capolista Carpi. Due match dall’elevato coefficiente di difficoltà intervallati da un impegno casalingo che è l’ennesimo scontro diretto con punti pesantissimi in palio: al Morgagni arriverà un Victor San Marino negli ultimi tempi poco continuo ma ancora in lizza per i playoff.

Dunque, come purtroppo si sapeva, il Forlì deve affrontare un cammino irto di ostacoli molto più difficile rispetto a quello delle avversarie. Ma che andrà affrontato con l’impegno necessario per non rovinare quanto di buono fatto fino a pochi turni fa.