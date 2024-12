Forlimpopoli eliminato dalla coppa di Promozione: Bentivoglio vince 0-1

Forlimpopoli fuori dalla coppa di Promozione. Mercoledì sera la squadra artusiana, allenata dall’ex bomber del Forlì Ivan Graziani, è stata eliminata negli ottavi di finale del memorial Maurizio Minetti per mano del club bolognese del Bentivoglio impostosi 0-1, con la rete di Mazzetti a inizio ripresa, allo stadio Giacomo Filippi.

Queste le altre qualificate: Castellarano, Medesano, Sannazarese, Campagnola, Comacchiese e Centese; la settimana prossima si gioca Riccione-Stella.

In lotta in campionato per la salvezza, il Forlimpopoli in 14ª posizione nel girone D della Promozione con 12 punti, domani sarà impegnato alla ricerca di un risultato utile nella non semplice trasferta sul campo del Misano, secondo a una lunghezza dalla capolista Young Santarcangelo.