Formazione. Andrea Fiaschi, altro titolo. Conseguito il Master di preparatore atletico

Un nuovo preparatore atletico in Maremma. Andrea Fiaschi ha conseguito con il massimo dei voti la licenza di preparatore atletico del settore giovanile con iscrizione dei ruoli del settore tecnico della Figc. Grande traguardo quello raggiunto da Fiaschi (53 anni) che nel 2020 aveva già conseguito la laurea in Scienze Motorie.

Adesso Fiaschi ha raggiunto un importante traguardo accademico e professionale, discutendo con successo la tesi di Master dal titolo "Decision Making". Questo risultato è stato conseguito attraverso un percorso formativo congiunto delle Università di Pisa "Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia" ed Università di Verona "Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento" in convenzione con la Figc Settore Tecnico e patrocinato dall’Aiac. Con il conseguimento di questo prestigioso titolo, Fiaschi ha ottenuto il tesserino di preparatore atletico del Settore Giovanile, aprendo la strada a opportunità professionali di rilievo nel mondo del calcio.

Il percorso di formazione rappresenta garanzia di qualità, grazie alla combinazione di approcci teorici e pratici avanzati. Questo successo non è solo un traguardo personale per Andrea Fiaschi, ma anche un esempio di come la sinergia tra università, federazioni sportive e associazioni di categoria possa promuovere l’eccellenza formativa e professionale.