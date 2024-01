Formazione. Sul Titano un corso per arbitri gratuito

Federcalcio di San Marino e associazione sammarinese arbitri hanno attivato il primo corso per arbitri in Repubblica. Aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 ed i 35 anni, è

totalmente gratuito e si svilupperà in una serie di due moduli settimanali al San Marino Stadium, per la durata di circa un mese e mezzo (20 ore totali). Strutturato in lezioni frontali e non solo, è programmato per il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20, a partire dal prossimo 27 febbraio. Il programma è rivolto anche a tesserati della Fsgc o altre organizzazioni sportive. Ma possono frequentarlo anche i calciatori in attività, che sarebbero evidentemente coinvolti – per evitare conflitti di opportunità nel corso dell’eventuale duplice carriera – in gare di campionati giovanili sammarinesi e Under 13 italiano. Iscrizioni: settorearbitrale@fsgc.sm.