Formigine e Brescello pareggiano: salvezza ancora da conquistare

formigine

0

brescello

0

FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Davoli, Galli, Laruccia, Angelillis (63’ Cantarello), Zafferri, Stanco (76’ Barbieri), Mata (79’ Cuoghi), Napoli (85’ Masoch). A disp. Accursio, Mazzarano, Marverti, Roncaglia, Toccaceli. All. Cattani BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Buffagni (88’ Contini), Marmiroli, Binini (88’Rossi), Notari, Truffelli, Mastaj (60’ Iaquinta), Fomov, De Luca (74’ Fiocchi), Cocconi, Zaccariello. A disp. Aimi, Favelli, Carma, Bouhali, Cabassi. All. Fontana

Arbitro: Chouiref di Piacenza

Note: ammoniti Truffelli, Stanco, Iaquinta, Mata, Buffagni, Macchioni

Un buon pari quello che il Formigine (imbattuto in casa nel ritorno) ottiene col Brescello, anche se il successo avrebbe significato salvezza matematica, a cui mancano ora 2 punti da conquistare nelle ultime 2 giornate con Scandiano e Fabbrico. Al 25’ Galli chiama Giaroli al miracolo e Macchioni sul tap in colpisce la parte interna della traversa, poi sulla linea.

Al 52’ punizione battuta da Mata per la testa di Galli che riesce a colpire da distanza ravvicinata ma ancora Giaroli salva di piede. Al 62’ Mata tenta di concludere direttamente in porta su calcio di punizione, il portiere si distende bene in tuffo e respinge. Al 66’ di testa Cocconi obbliga Rossi a respingere la palla in angolo.

Al 94’ ultima possibilità per segnare per il Brescello che si guadagna un calcio d’angolo, sulla cui battuta Marmiroli è bravo ad anticipare tutti sul secondo palo, ma Rossi è ancora pronto e respinge coi pugni.