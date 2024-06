Forte a 3 punti dal sogno. Se vince è in Promozione!

Oggi è la partita che vale una stagione intera per il Forte dei Marmi che affronta nell’ultima gara del triangolare finale dei playoff intergirone di Prima categoria Toscana il Ginestra Fiorentina. Gli squali vanno in terra fiorentina dove oggi il match inizia alle ore 16 e lo dirigerà l’arbitro Andrea Poggianti di Livorno.

La situazione del triangolare vede il Ginestra Fiorentina al momento primo con 3 punti (avendo vinto 2-0 nella prima partita sul campo del Tegoleto), poi il Forte dei Marmi e lo stesso Tegoleto a pari punti con 1 (avendo pareggiato 1-1 domenica scorsa al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi nella seconda gare del gironcino). Se il Forte vince oggi è in Promozione. Se pareggia o perde non può fare festa e deve poi sperare in un eventuale ripescaggio qualora ci fosse qualche posto in più nella categoria superiore.

A fare il punto in casa fortemarmina è il “presidentissimo“ Emiliano Ulivi: "A questa partita ci arriviamo con la consapevolezza di aver fatto tanto, ma tanto, in questo campionato... specialmente nel finale. Ce lo siamo meritati un finale di stagione così bello, sudando, facendo enormi sacrifici e dovendo sopportare tante cose nell’arco di una stagione estenuante che ci ha portato a giocare fino a questa domenica 23 giugno".

Mancherà Diego Bresciani (messo fuori squadra per aver preso parte in campo, col Ponte, al Torneo delle Contrade di Querceta nonostante il chiaro diktat societario) oltre ai lungodegenti Vaira e Cargioli. Messo fuori da qualche settimana anche il massese Della Pina. Rientrano invece dalla squalifica sia Tonacci sia soprattutto il determinante capitano Lossi. Recupera anche il duttile esterno Alberti, che dovrebbe far parte della gara (o all’inizio o in corso d’opera). Si rivede fra i convocati anche il portiere Nocchi (sarà lui, anziché Pieraccini, il secondo del numero 1 Ceragioli). Scelte quasi obbligate per il tecnico Luca Cagnoni che comunque dovrebbe confermare tatticamente il 4-2-3-1 (che muta in 4-4-2).

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Credendino, 5 F. Sodini, 6 Cardillo, 3 Valori; 4 Papi, 10 Lossi; 11 N. Sodini, 8 Seriani, 7 Tedeschi; 9 Maggi. All. Cagnoni.